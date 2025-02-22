货币 / NBTB
NBTB: NBT Bancorp Inc
43.00 USD 0.73 (1.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NBTB汇率已更改1.73%。当日，交易品种以低点42.32和高点43.19进行交易。
关注NBT Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NBTB新闻
日范围
42.32 43.19
年范围
37.31 52.44
- 前一天收盘价
- 42.27
- 开盘价
- 42.32
- 卖价
- 43.00
- 买价
- 43.30
- 最低价
- 42.32
- 最高价
- 43.19
- 交易量
- 79
- 日变化
- 1.73%
- 月变化
- -1.94%
- 6个月变化
- -1.31%
- 年变化
- -2.78%
