Dövizler / NAUT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.68 USD 0.05 (6.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NAUT fiyatı bugün -6.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.68 ve Yüksek fiyatı olarak 0.77 aralığında işlem gördü.
Nautilus Biotechnology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAUT haberleri
- Nautilus Biotechnology Q3 Yatırımcı Zirvesi’nde: Proteomik Atılımı
- Nautilus Biotechnology at Q3 Investor Summit: Proteomics Push
- Nautilus at Goldman Sachs Conference: Proteomics Market Potential
- Nautilus: Trading Below An Albeit Lower Net Cash Figure (NASDAQ:NAUT)
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nautilus Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NAUT)
Günlük aralık
0.68 0.77
Yıllık aralık
0.62 3.03
- Önceki kapanış
- 0.73
- Açılış
- 0.76
- Satış
- 0.68
- Alış
- 0.98
- Düşük
- 0.68
- Yüksek
- 0.77
- Hacim
- 1.080 K
- Günlük değişim
- -6.85%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -24.44%
- Yıllık değişim
- -76.22%
21 Eylül, Pazar