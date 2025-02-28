货币 / NAUT
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.73 USD 0.02 (2.67%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NAUT汇率已更改-2.67%。当日，交易品种以低点0.71和高点0.79进行交易。
关注Nautilus Biotechnology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAUT新闻
- Nautilus Biotechnology在第三季度投资者峰会上推进蛋白质组学研究
- Nautilus Biotechnology at Q3 Investor Summit: Proteomics Push
- Nautilus at Goldman Sachs Conference: Proteomics Market Potential
- Nautilus: Trading Below An Albeit Lower Net Cash Figure (NASDAQ:NAUT)
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nautilus Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NAUT)
日范围
0.71 0.79
年范围
0.62 3.03
- 前一天收盘价
- 0.75
- 开盘价
- 0.74
- 卖价
- 0.73
- 买价
- 1.03
- 最低价
- 0.71
- 最高价
- 0.79
- 交易量
- 448
- 日变化
- -2.67%
- 月变化
- 7.35%
- 6个月变化
- -18.89%
- 年变化
- -74.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值