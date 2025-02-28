Valute / NAUT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.68 USD 0.05 (6.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAUT ha avuto una variazione del -6.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.68 e ad un massimo di 0.77.
Segui le dinamiche di Nautilus Biotechnology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAUT News
- Nautilus Biotechnology al Q3 Investor Summit: La spinta della proteomica
- Nautilus Biotechnology at Q3 Investor Summit: Proteomics Push
- Nautilus at Goldman Sachs Conference: Proteomics Market Potential
- Nautilus: Trading Below An Albeit Lower Net Cash Figure (NASDAQ:NAUT)
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nautilus Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NAUT)
Intervallo Giornaliero
0.68 0.77
Intervallo Annuale
0.62 3.03
- Chiusura Precedente
- 0.73
- Apertura
- 0.76
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Minimo
- 0.68
- Massimo
- 0.77
- Volume
- 1.080 K
- Variazione giornaliera
- -6.85%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -24.44%
- Variazione Annuale
- -76.22%
21 settembre, domenica