QuotazioniSezioni
Valute / NAUT
Tornare a Azioni

NAUT: Nautilus Biotechnology Inc

0.68 USD 0.05 (6.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NAUT ha avuto una variazione del -6.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.68 e ad un massimo di 0.77.

Segui le dinamiche di Nautilus Biotechnology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAUT News

Intervallo Giornaliero
0.68 0.77
Intervallo Annuale
0.62 3.03
Chiusura Precedente
0.73
Apertura
0.76
Bid
0.68
Ask
0.98
Minimo
0.68
Massimo
0.77
Volume
1.080 K
Variazione giornaliera
-6.85%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-24.44%
Variazione Annuale
-76.22%
21 settembre, domenica