Валюты / NAUT
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.75 USD 0.02 (2.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAUT за сегодня изменился на -2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.74, а максимальная — 0.79.
Следите за динамикой Nautilus Biotechnology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NAUT
- Nautilus Biotechnology at Q3 Investor Summit: Proteomics Push
- Nautilus at Goldman Sachs Conference: Proteomics Market Potential
- Nautilus: Trading Below An Albeit Lower Net Cash Figure (NASDAQ:NAUT)
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nautilus Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NAUT)
Дневной диапазон
0.74 0.79
Годовой диапазон
0.62 3.03
- Предыдущее закрытие
- 0.77
- Open
- 0.79
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Low
- 0.74
- High
- 0.79
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- -2.60%
- Месячное изменение
- 10.29%
- 6-месячное изменение
- -16.67%
- Годовое изменение
- -73.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.