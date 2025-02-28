Währungen / NAUT
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAUT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.71 bis zu einem Hoch von 0.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nautilus Biotechnology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NAUT News
- Nautilus Biotechnology auf Investorenkonferenz: Strategische Offensive in der Proteomik
- Nautilus Biotechnology at Q3 Investor Summit: Proteomics Push
- Nautilus at Goldman Sachs Conference: Proteomics Market Potential
- Nautilus: Trading Below An Albeit Lower Net Cash Figure (NASDAQ:NAUT)
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nautilus Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NAUT)
Tagesspanne
0.71 0.77
Jahresspanne
0.62 3.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.73
- Eröffnung
- 0.76
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Tief
- 0.71
- Hoch
- 0.77
- Volumen
- 269
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 7.35%
- 6-Monatsänderung
- -18.89%
- Jahresänderung
- -74.48%
