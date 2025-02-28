Moedas / NAUT
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.73 USD 0.01 (1.39%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NAUT para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.72 e o mais alto foi 0.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Nautilus Biotechnology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.72 0.75
Faixa anual
0.62 3.03
- Fechamento anterior
- 0.72
- Open
- 0.73
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Low
- 0.72
- High
- 0.75
- Volume
- 659
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 7.35%
- Mudança de 6 meses
- -18.89%
- Mudança anual
- -74.48%
