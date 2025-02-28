Divisas / NAUT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.72 USD 0.03 (4.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NAUT de hoy ha cambiado un -4.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.71, mientras que el máximo ha alcanzado 0.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nautilus Biotechnology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAUT News
- Nautilus Biotechnology en Cumbre de Inversores Q3: Impulso a la proteómica
- Nautilus Biotechnology en la Cumbre de Inversores del T3: Impulso a la Proteómica
- Nautilus Biotechnology at Q3 Investor Summit: Proteomics Push
- Nautilus at Goldman Sachs Conference: Proteomics Market Potential
- Nautilus: Trading Below An Albeit Lower Net Cash Figure (NASDAQ:NAUT)
- Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nautilus Biotechnology, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NAUT)
Rango diario
0.71 0.79
Rango anual
0.62 3.03
- Cierres anteriores
- 0.75
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.71
- High
- 0.79
- Volumen
- 544
- Cambio diario
- -4.00%
- Cambio mensual
- 5.88%
- Cambio a 6 meses
- -20.00%
- Cambio anual
- -74.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B