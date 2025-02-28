통화 / NAUT
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.68 USD 0.05 (6.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NAUT 환율이 오늘 -6.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.68이고 고가는 0.77이었습니다.
Nautilus Biotechnology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NAUT News
일일 변동 비율
0.68 0.77
년간 변동
0.62 3.03
- 이전 종가
- 0.73
- 시가
- 0.76
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- 저가
- 0.68
- 고가
- 0.77
- 볼륨
- 1.080 K
- 일일 변동
- -6.85%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -24.44%
- 년간 변동율
- -76.22%
20 9월, 토요일