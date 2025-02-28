通貨 / NAUT
NAUT: Nautilus Biotechnology Inc
0.73 USD 0.01 (1.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NAUTの今日の為替レートは、1.39%変化しました。日中、通貨は1あたり0.72の安値と0.75の高値で取引されました。
Nautilus Biotechnology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.72 0.75
1年のレンジ
0.62 3.03
- 以前の終値
- 0.72
- 始値
- 0.73
- 買値
- 0.73
- 買値
- 1.03
- 安値
- 0.72
- 高値
- 0.75
- 出来高
- 908
- 1日の変化
- 1.39%
- 1ヶ月の変化
- 7.35%
- 6ヶ月の変化
- -18.89%
- 1年の変化
- -74.48%
