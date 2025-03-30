FiyatlarBölümler
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant

15.1900 USD 0.0600 (0.39%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NAMSW fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 15.1900 aralığında işlem gördü.

NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.0000 15.1900
Yıllık aralık
5.4500 16.0000
Önceki kapanış
15.2500
Açılış
15.0000
Satış
15.1900
Alış
15.1930
Düşük
15.0000
Yüksek
15.1900
Hacim
3
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
12.94%
6 aylık değişim
87.53%
Yıllık değişim
117.00%
