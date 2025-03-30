Dövizler / NAMSW
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant
15.1900 USD 0.0600 (0.39%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NAMSW fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 15.1900 aralığında işlem gördü.
NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
15.0000 15.1900
Yıllık aralık
5.4500 16.0000
- Önceki kapanış
- 15.2500
- Açılış
- 15.0000
- Satış
- 15.1900
- Alış
- 15.1930
- Düşük
- 15.0000
- Yüksek
- 15.1900
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- 12.94%
- 6 aylık değişim
- 87.53%
- Yıllık değişim
- 117.00%
21 Eylül, Pazar