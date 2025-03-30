Währungen / NAMSW
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant
15.2500 USD 2.2500 (17.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAMSW hat sich für heute um 17.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.7800 bis zu einem Hoch von 15.2500 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.7800 15.2500
Jahresspanne
5.4500 16.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.0000
- Eröffnung
- 14.7800
- Bid
- 15.2500
- Ask
- 15.2530
- Tief
- 14.7800
- Hoch
- 15.2500
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 17.31%
- Monatsänderung
- 13.38%
- 6-Monatsänderung
- 88.27%
- Jahresänderung
- 117.86%
