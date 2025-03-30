Валюты / NAMSW
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant
12.6900 USD 0.8600 (6.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAMSW за сегодня изменился на -6.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.6900, а максимальная — 12.6900.
Следите за динамикой NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.6900 12.6900
Годовой диапазон
5.4500 16.0000
- Предыдущее закрытие
- 13.5500
- Open
- 12.6900
- Bid
- 12.6900
- Ask
- 12.6930
- Low
- 12.6900
- High
- 12.6900
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -6.35%
- Месячное изменение
- -5.65%
- 6-месячное изменение
- 56.67%
- Годовое изменение
- 81.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.