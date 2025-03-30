КотировкиРазделы
Валюты / NAMSW
Назад в Рынок акций США

NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant

12.6900 USD 0.8600 (6.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NAMSW за сегодня изменился на -6.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.6900, а максимальная — 12.6900.

Следите за динамикой NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NAMSW

Дневной диапазон
12.6900 12.6900
Годовой диапазон
5.4500 16.0000
Предыдущее закрытие
13.5500
Open
12.6900
Bid
12.6900
Ask
12.6930
Low
12.6900
High
12.6900
Объем
1
Дневное изменение
-6.35%
Месячное изменение
-5.65%
6-месячное изменение
56.67%
Годовое изменение
81.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.