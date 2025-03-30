Divisas / NAMSW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant
13.0000 USD 0.3100 (2.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NAMSW de hoy ha cambiado un 2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 13.8798.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
13.0000 13.8798
Rango anual
5.4500 16.0000
- Cierres anteriores
- 12.6900
- Open
- 13.8798
- Bid
- 13.0000
- Ask
- 13.0030
- Low
- 13.0000
- High
- 13.8798
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 2.44%
- Cambio mensual
- -3.35%
- Cambio a 6 meses
- 60.49%
- Cambio anual
- 85.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B