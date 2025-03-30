Valute / NAMSW
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant
15.1900 USD 0.0600 (0.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAMSW ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.0000 e ad un massimo di 15.1900.
Segui le dinamiche di NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.0000 15.1900
Intervallo Annuale
5.4500 16.0000
- Chiusura Precedente
- 15.2500
- Apertura
- 15.0000
- Bid
- 15.1900
- Ask
- 15.1930
- Minimo
- 15.0000
- Massimo
- 15.1900
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- 12.94%
- Variazione Semestrale
- 87.53%
- Variazione Annuale
- 117.00%
20 settembre, sabato