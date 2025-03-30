QuotazioniSezioni
Valute / NAMSW
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant

15.1900 USD 0.0600 (0.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NAMSW ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.0000 e ad un massimo di 15.1900.

Segui le dinamiche di NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.0000 15.1900
Intervallo Annuale
5.4500 16.0000
Chiusura Precedente
15.2500
Apertura
15.0000
Bid
15.1900
Ask
15.1930
Minimo
15.0000
Massimo
15.1900
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
12.94%
Variazione Semestrale
87.53%
Variazione Annuale
117.00%
