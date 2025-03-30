CotationsSections
Devises / NAMSW
Retour à Actions

NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant

15.1900 USD 0.0600 (0.39%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NAMSW a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.0000 et à un maximum de 15.1900.

Suivez la dynamique NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAMSW Nouvelles

Range quotidien
15.0000 15.1900
Range Annuel
5.4500 16.0000
Clôture Précédente
15.2500
Ouverture
15.0000
Bid
15.1900
Ask
15.1930
Plus Bas
15.0000
Plus Haut
15.1900
Volume
3
Changement quotidien
-0.39%
Changement Mensuel
12.94%
Changement à 6 Mois
87.53%
Changement Annuel
117.00%
20 septembre, samedi