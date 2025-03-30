Devises / NAMSW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant
15.1900 USD 0.0600 (0.39%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NAMSW a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.0000 et à un maximum de 15.1900.
Suivez la dynamique NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
15.0000 15.1900
Range Annuel
5.4500 16.0000
- Clôture Précédente
- 15.2500
- Ouverture
- 15.0000
- Bid
- 15.1900
- Ask
- 15.1930
- Plus Bas
- 15.0000
- Plus Haut
- 15.1900
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- 12.94%
- Changement à 6 Mois
- 87.53%
- Changement Annuel
- 117.00%
20 septembre, samedi