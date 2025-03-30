시세섹션
통화 / NAMSW
주식로 돌아가기

NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant

15.2500 USD 2.2500 (17.31%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NAMSW 환율이 오늘 17.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.7800이고 고가는 15.2500이었습니다.

NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAMSW News

일일 변동 비율
14.7800 15.2500
년간 변동
5.4500 16.0000
이전 종가
13.0000
시가
14.7800
Bid
15.2500
Ask
15.2530
저가
14.7800
고가
15.2500
볼륨
11
일일 변동
17.31%
월 변동
13.38%
6개월 변동
88.27%
년간 변동율
117.86%
20 9월, 토요일