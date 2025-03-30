クォートセクション
NAMSW: NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant

15.2500 USD 2.2500 (17.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NAMSWの今日の為替レートは、17.31%変化しました。日中、通貨は1あたり14.7800の安値と15.2500の高値で取引されました。

NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.7800 15.2500
1年のレンジ
5.4500 16.0000
以前の終値
13.0000
始値
14.7800
買値
15.2500
買値
15.2530
安値
14.7800
高値
15.2500
出来高
11
1日の変化
17.31%
1ヶ月の変化
13.38%
6ヶ月の変化
88.27%
1年の変化
117.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K