Dövizler / MYE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MYE: Myers Industries Inc
16.55 USD 0.05 (0.30%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MYE fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.34 ve Yüksek fiyatı olarak 16.57 aralığında işlem gördü.
Myers Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYE haberleri
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Myers industries appoints Samantha Rutty as new CFO
- Myers Industries approves $0.135 quarterly dividend
- Myers Industries earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- This Darden Restaurants Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Darden Restaurants (NYSE:DRI), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- KeyBanc upgrades Myers Industries stock rating on expected restructuring
- Rio Tinto, Bumble And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Myers Industries Announces Quarterly Dividend
- Elkhart Plastics, a Myers Industries Company, Adds E-Series to TUFF Line, Expanding Solutions for Secure Liquid Handling
- Myers Industries, Inc. (MYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Myers Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MYE)
- BJ's Wholesale Club Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Burlington Stores, Veeva Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Burlington Stores (NYSE:BURL), BJ's Wholesale Club (NYSE:BJ)
Günlük aralık
16.34 16.57
Yıllık aralık
9.07 17.12
- Önceki kapanış
- 16.50
- Açılış
- 16.45
- Satış
- 16.55
- Alış
- 16.85
- Düşük
- 16.34
- Yüksek
- 16.57
- Hacim
- 537
- Günlük değişim
- 0.30%
- Aylık değişim
- -0.24%
- 6 aylık değişim
- 40.37%
- Yıllık değişim
- 19.67%
21 Eylül, Pazar