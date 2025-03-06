FiyatlarBölümler
Dövizler / MYE
Geri dön - Hisse senetleri

MYE: Myers Industries Inc

16.55 USD 0.05 (0.30%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MYE fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.34 ve Yüksek fiyatı olarak 16.57 aralığında işlem gördü.

Myers Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYE haberleri

Günlük aralık
16.34 16.57
Yıllık aralık
9.07 17.12
Önceki kapanış
16.50
Açılış
16.45
Satış
16.55
Alış
16.85
Düşük
16.34
Yüksek
16.57
Hacim
537
Günlük değişim
0.30%
Aylık değişim
-0.24%
6 aylık değişim
40.37%
Yıllık değişim
19.67%
21 Eylül, Pazar