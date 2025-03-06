Moedas / MYE
MYE: Myers Industries Inc
16.49 USD 0.42 (2.61%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MYE para hoje mudou para 2.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.13 e o mais alto foi 16.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Myers Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYE Notícias
Myers Industries Announces Quarterly Dividend
Faixa diária
16.13 16.53
Faixa anual
9.07 17.12
- Fechamento anterior
- 16.07
- Open
- 16.20
- Bid
- 16.49
- Ask
- 16.79
- Low
- 16.13
- High
- 16.53
- Volume
- 152
- Mudança diária
- 2.61%
- Mudança mensal
- -0.60%
- Mudança de 6 meses
- 39.86%
- Mudança anual
- 19.23%
