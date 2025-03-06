Devises / MYE
MYE: Myers Industries Inc
16.55 USD 0.05 (0.30%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MYE a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.34 et à un maximum de 16.57.
Suivez la dynamique Myers Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Myers industries appoints Samantha Rutty as new CFO
- Myers Industries approves $0.135 quarterly dividend
- Myers Industries earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- KeyBanc upgrades Myers Industries stock rating on expected restructuring
- Myers Industries Announces Quarterly Dividend
- Elkhart Plastics, a Myers Industries Company, Adds E-Series to TUFF Line, Expanding Solutions for Secure Liquid Handling
- Myers Industries, Inc. (MYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Myers Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MYE)
Range quotidien
16.34 16.57
Range Annuel
9.07 17.12
- Clôture Précédente
- 16.50
- Ouverture
- 16.45
- Bid
- 16.55
- Ask
- 16.85
- Plus Bas
- 16.34
- Plus Haut
- 16.57
- Volume
- 537
- Changement quotidien
- 0.30%
- Changement Mensuel
- -0.24%
- Changement à 6 Mois
- 40.37%
- Changement Annuel
- 19.67%
20 septembre, samedi