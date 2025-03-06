QuotazioniSezioni
MYE: Myers Industries Inc

16.55 USD 0.05 (0.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYE ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.34 e ad un massimo di 16.57.

Segui le dinamiche di Myers Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.34 16.57
Intervallo Annuale
9.07 17.12
Chiusura Precedente
16.50
Apertura
16.45
Bid
16.55
Ask
16.85
Minimo
16.34
Massimo
16.57
Volume
537
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
-0.24%
Variazione Semestrale
40.37%
Variazione Annuale
19.67%
