MYE: Myers Industries Inc
16.55 USD 0.05 (0.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYE ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.34 e ad un massimo di 16.57.
Segui le dinamiche di Myers Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Myers industries appoints Samantha Rutty as new CFO
- Myers Industries approves $0.135 quarterly dividend
- Myers Industries earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- KeyBanc upgrades Myers Industries stock rating on expected restructuring
- Myers Industries Announces Quarterly Dividend
- Elkhart Plastics, a Myers Industries Company, Adds E-Series to TUFF Line, Expanding Solutions for Secure Liquid Handling
- Myers Industries, Inc. (MYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Myers Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MYE)
Intervallo Giornaliero
16.34 16.57
Intervallo Annuale
9.07 17.12
- Chiusura Precedente
- 16.50
- Apertura
- 16.45
- Bid
- 16.55
- Ask
- 16.85
- Minimo
- 16.34
- Massimo
- 16.57
- Volume
- 537
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- -0.24%
- Variazione Semestrale
- 40.37%
- Variazione Annuale
- 19.67%
20 settembre, sabato