Валюты / MYE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MYE: Myers Industries Inc
15.96 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYE за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.77, а максимальная — 16.02.
Следите за динамикой Myers Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MYE
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Myers industries appoints Samantha Rutty as new CFO
- Myers Industries approves $0.135 quarterly dividend
- Myers Industries earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- This Darden Restaurants Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Darden Restaurants (NYSE:DRI), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- KeyBanc upgrades Myers Industries stock rating on expected restructuring
- Rio Tinto, Bumble And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Myers Industries Announces Quarterly Dividend
- Elkhart Plastics, a Myers Industries Company, Adds E-Series to TUFF Line, Expanding Solutions for Secure Liquid Handling
- Myers Industries, Inc. (MYE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Myers Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MYE)
- BJ's Wholesale Club Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Burlington Stores, Veeva Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Burlington Stores (NYSE:BURL), BJ's Wholesale Club (NYSE:BJ)
Дневной диапазон
15.77 16.02
Годовой диапазон
9.07 17.12
- Предыдущее закрытие
- 15.98
- Open
- 16.00
- Bid
- 15.96
- Ask
- 16.26
- Low
- 15.77
- High
- 16.02
- Объем
- 296
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -3.80%
- 6-месячное изменение
- 35.37%
- Годовое изменение
- 15.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.