Dövizler / MVSTW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MVSTW fiyatı bugün 9.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2000 aralığında işlem gördü.
Microvast Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVSTW haberleri
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast: Decent Quarter, Solid Outlook (Rating Upgrade) (NASDAQ:MVST)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MVST)
Günlük aralık
0.1600 0.2000
Yıllık aralık
0.0161 0.5400
- Önceki kapanış
- 0.1600
- Açılış
- 0.1600
- Satış
- 0.1750
- Alış
- 0.1780
- Düşük
- 0.1600
- Yüksek
- 0.2000
- Hacim
- 116
- Günlük değişim
- 9.38%
- Aylık değişim
- 22.29%
- 6 aylık değişim
- -16.67%
- Yıllık değişim
- 562.88%
21 Eylül, Pazar