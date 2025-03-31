FiyatlarBölümler
Dövizler / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant

0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MVSTW fiyatı bugün 9.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2000 aralığında işlem gördü.

Microvast Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.1600 0.2000
Yıllık aralık
0.0161 0.5400
Önceki kapanış
0.1600
Açılış
0.1600
Satış
0.1750
Alış
0.1780
Düşük
0.1600
Yüksek
0.2000
Hacim
116
Günlük değişim
9.38%
Aylık değişim
22.29%
6 aylık değişim
-16.67%
Yıllık değişim
562.88%
21 Eylül, Pazar