통화 / MVSTW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MVSTW 환율이 오늘 9.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1600이고 고가는 0.2000이었습니다.
Microvast Holdings Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MVSTW News
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast: Decent Quarter, Solid Outlook (Rating Upgrade) (NASDAQ:MVST)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MVST)
일일 변동 비율
0.1600 0.2000
년간 변동
0.0161 0.5400
- 이전 종가
- 0.1600
- 시가
- 0.1600
- Bid
- 0.1750
- Ask
- 0.1780
- 저가
- 0.1600
- 고가
- 0.2000
- 볼륨
- 116
- 일일 변동
- 9.38%
- 월 변동
- 22.29%
- 6개월 변동
- -16.67%
- 년간 변동율
- 562.88%
20 9월, 토요일