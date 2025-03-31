Валюты / MVSTW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1425 USD 0.0175 (10.94%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MVSTW за сегодня изменился на -10.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1390, а максимальная — 0.1428.
Следите за динамикой Microvast Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MVSTW
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast: Decent Quarter, Solid Outlook (Rating Upgrade) (NASDAQ:MVST)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MVST)
Дневной диапазон
0.1390 0.1428
Годовой диапазон
0.0161 0.5400
- Предыдущее закрытие
- 0.1600
- Open
- 0.1428
- Bid
- 0.1425
- Ask
- 0.1455
- Low
- 0.1390
- High
- 0.1428
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -10.94%
- Месячное изменение
- -0.42%
- 6-месячное изменение
- -32.14%
- Годовое изменение
- 439.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.