通貨 / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant

0.1600 USD 0.0150 (10.34%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MVSTWの今日の為替レートは、10.34%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1510の安値と0.1701の高値で取引されました。

Microvast Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.1510 0.1701
1年のレンジ
0.0161 0.5400
以前の終値
0.1450
始値
0.1653
買値
0.1600
買値
0.1630
安値
0.1510
高値
0.1701
出来高
36
1日の変化
10.34%
1ヶ月の変化
11.81%
6ヶ月の変化
-23.81%
1年の変化
506.06%
