通貨 / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1600 USD 0.0150 (10.34%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MVSTWの今日の為替レートは、10.34%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1510の安値と0.1701の高値で取引されました。
Microvast Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MVSTW News
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Microvast: Digs Deeper Into EU And China Battery Market - Strong Buy (MVST)
- Microvast: Decent Quarter, Solid Outlook (Rating Upgrade) (NASDAQ:MVST)
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Microvast Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MVST)
1日のレンジ
0.1510 0.1701
1年のレンジ
0.0161 0.5400
- 以前の終値
- 0.1450
- 始値
- 0.1653
- 買値
- 0.1600
- 買値
- 0.1630
- 安値
- 0.1510
- 高値
- 0.1701
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 10.34%
- 1ヶ月の変化
- 11.81%
- 6ヶ月の変化
- -23.81%
- 1年の変化
- 506.06%
