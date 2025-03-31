CotationsSections
Devises / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant

0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MVSTW a changé de 9.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1600 et à un maximum de 0.2000.

Suivez la dynamique Microvast Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1600 0.2000
Range Annuel
0.0161 0.5400
Clôture Précédente
0.1600
Ouverture
0.1600
Bid
0.1750
Ask
0.1780
Plus Bas
0.1600
Plus Haut
0.2000
Volume
116
Changement quotidien
9.38%
Changement Mensuel
22.29%
Changement à 6 Mois
-16.67%
Changement Annuel
562.88%
