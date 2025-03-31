Devises / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MVSTW a changé de 9.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1600 et à un maximum de 0.2000.
Suivez la dynamique Microvast Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MVSTW Nouvelles
Range quotidien
0.1600 0.2000
Range Annuel
0.0161 0.5400
- Clôture Précédente
- 0.1600
- Ouverture
- 0.1600
- Bid
- 0.1750
- Ask
- 0.1780
- Plus Bas
- 0.1600
- Plus Haut
- 0.2000
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- 9.38%
- Changement Mensuel
- 22.29%
- Changement à 6 Mois
- -16.67%
- Changement Annuel
- 562.88%
20 septembre, samedi