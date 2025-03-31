Divisas / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1450 USD 0.0025 (1.75%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MVSTW de hoy ha cambiado un 1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1430, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1830.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Microvast Holdings Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.1430 0.1830
Rango anual
0.0161 0.5400
- Cierres anteriores
- 0.1425
- Open
- 0.1500
- Bid
- 0.1450
- Ask
- 0.1480
- Low
- 0.1430
- High
- 0.1830
- Volumen
- 98
- Cambio diario
- 1.75%
- Cambio mensual
- 1.33%
- Cambio a 6 meses
- -30.95%
- Cambio anual
- 449.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B