Valute / MVSTW
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MVSTW ha avuto una variazione del 9.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1600 e ad un massimo di 0.2000.
Segui le dinamiche di Microvast Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1600 0.2000
Intervallo Annuale
0.0161 0.5400
- Chiusura Precedente
- 0.1600
- Apertura
- 0.1600
- Bid
- 0.1750
- Ask
- 0.1780
- Minimo
- 0.1600
- Massimo
- 0.2000
- Volume
- 116
- Variazione giornaliera
- 9.38%
- Variazione Mensile
- 22.29%
- Variazione Semestrale
- -16.67%
- Variazione Annuale
- 562.88%
21 settembre, domenica