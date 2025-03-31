QuotazioniSezioni
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant

0.1750 USD 0.0150 (9.38%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MVSTW ha avuto una variazione del 9.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1600 e ad un massimo di 0.2000.

Segui le dinamiche di Microvast Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1600 0.2000
Intervallo Annuale
0.0161 0.5400
Chiusura Precedente
0.1600
Apertura
0.1600
Bid
0.1750
Ask
0.1780
Minimo
0.1600
Massimo
0.2000
Volume
116
Variazione giornaliera
9.38%
Variazione Mensile
22.29%
Variazione Semestrale
-16.67%
Variazione Annuale
562.88%
21 settembre, domenica