MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant
0.1849 USD 0.0249 (15.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MVSTW hat sich für heute um 15.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1600 bis zu einem Hoch von 0.2000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Microvast Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1600 0.2000
Jahresspanne
0.0161 0.5400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1600
- Eröffnung
- 0.1600
- Bid
- 0.1849
- Ask
- 0.1879
- Tief
- 0.1600
- Hoch
- 0.2000
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 15.56%
- Monatsänderung
- 29.21%
- 6-Monatsänderung
- -11.95%
- Jahresänderung
- 600.38%
