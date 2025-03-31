KurseKategorien
MVSTW: Microvast Holdings Inc - Warrant

0.1849 USD 0.0249 (15.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MVSTW hat sich für heute um 15.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1600 bis zu einem Hoch von 0.2000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Microvast Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1600 0.2000
Jahresspanne
0.0161 0.5400
Vorheriger Schlusskurs
0.1600
Eröffnung
0.1600
Bid
0.1849
Ask
0.1879
Tief
0.1600
Hoch
0.2000
Volumen
60
Tagesänderung
15.56%
Monatsänderung
29.21%
6-Monatsänderung
-11.95%
Jahresänderung
600.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K