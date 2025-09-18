Dövizler / MU
MU: Micron Technology Inc
162.73 USD 6.16 (3.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MU fiyatı bugün -3.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 159.38 ve Yüksek fiyatı olarak 163.70 aralığında işlem gördü.
Micron Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
159.38 163.70
Yıllık aralık
61.54 170.45
- Önceki kapanış
- 168.89
- Açılış
- 162.75
- Satış
- 162.73
- Alış
- 163.03
- Düşük
- 159.38
- Yüksek
- 163.70
- Hacim
- 71.052 K
- Günlük değişim
- -3.65%
- Aylık değişim
- 40.45%
- 6 aylık değişim
- 83.85%
- Yıllık değişim
- 57.38%
21 Eylül, Pazar