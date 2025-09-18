FiyatlarBölümler
MU: Micron Technology Inc

162.73 USD 6.16 (3.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MU fiyatı bugün -3.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 159.38 ve Yüksek fiyatı olarak 163.70 aralığında işlem gördü.

Micron Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
159.38 163.70
Yıllık aralık
61.54 170.45
Önceki kapanış
168.89
Açılış
162.75
Satış
162.73
Alış
163.03
Düşük
159.38
Yüksek
163.70
Hacim
71.052 K
Günlük değişim
-3.65%
Aylık değişim
40.45%
6 aylık değişim
83.85%
Yıllık değişim
57.38%
21 Eylül, Pazar