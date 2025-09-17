通貨 / MU
MU: Micron Technology Inc
168.89 USD 8.90 (5.56%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MUの今日の為替レートは、5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり162.60の安値と170.45の高値で取引されました。
Micron Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MU News
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Why Micron Stock Just Popped
- Micron Bets on G9 NAND SSDs: Is it the Next Growth Catalyst?
- MRVL vs. MU: Which Semiconductor Stock Should You Consider Now?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Stay Ahead of the Game With Micron (MU) Q4 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Micron a Decade Ago
- NvidiaがIntelに50億ドルを投資、半導体メーカーの株価が広範に上昇
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- マイクロンテクノロジー株、決算発表前にローゼンブラットが「買い」評価を再確認
- Micron stock reaffirmed at Buy by Rosenblatt ahead of earnings beat
- ウェドブッシュ、強力なメモリサイクル見通しでマイクロンテクノロジーの目標株価を200ドルに引き上げ
- Wedbush raises Micron Technology stock price target to $200 on strong memory cycle outlook
- モルガン・スタンレーが強力な価格動向を背景にマクロニクス株を二段階格上げ
- Macronix stock double upgraded by Morgan Stanley on strong pricing trends
- Prediction: These Could Be the Next Tech Multibagger Stocks
- Why Top Analysts Raise Micron Stock (MU) Price Targets Ahead of Q4 Earnings - TipRanks.com
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- Micron: Riding The AI Wave As Memory Demand Unlocks Multi-Year Growth Potential (MU)
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Micron (MU) is a Great Choice
- Is Micron (MU) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- マイクロンテクノロジーの目標株価、サスケハナが160ドルから200ドルに引き上げ
- Micron Technology price target raised to $200 from $160 at Susquehanna
- ウォルフ・リサーチ、マイクロンテクノロジーの目標株価を160ドルから180ドルに引き上げ
1日のレンジ
162.60 170.45
1年のレンジ
61.54 170.45
- 以前の終値
- 159.99
- 始値
- 163.07
- 買値
- 168.89
- 買値
- 169.19
- 安値
- 162.60
- 高値
- 170.45
- 出来高
- 64.042 K
- 1日の変化
- 5.56%
- 1ヶ月の変化
- 45.77%
- 6ヶ月の変化
- 90.81%
- 1年の変化
- 63.34%
