クォートセクション
通貨 / MU
株に戻る

MU: Micron Technology Inc

168.89 USD 8.90 (5.56%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MUの今日の為替レートは、5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり162.60の安値と170.45の高値で取引されました。

Micron Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MU News

1日のレンジ
162.60 170.45
1年のレンジ
61.54 170.45
以前の終値
159.99
始値
163.07
買値
168.89
買値
169.19
安値
162.60
高値
170.45
出来高
64.042 K
1日の変化
5.56%
1ヶ月の変化
45.77%
6ヶ月の変化
90.81%
1年の変化
63.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K