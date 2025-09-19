QuotazioniSezioni
MU: Micron Technology Inc

162.73 USD 6.16 (3.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MU ha avuto una variazione del -3.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 159.38 e ad un massimo di 163.70.

Segui le dinamiche di Micron Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
159.38 163.70
Intervallo Annuale
61.54 170.45
Chiusura Precedente
168.89
Apertura
162.75
Bid
162.73
Ask
163.03
Minimo
159.38
Massimo
163.70
Volume
71.052 K
Variazione giornaliera
-3.65%
Variazione Mensile
40.45%
Variazione Semestrale
83.85%
Variazione Annuale
57.38%
20 settembre, sabato