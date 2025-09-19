Valute / MU
MU: Micron Technology Inc
162.73 USD 6.16 (3.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MU ha avuto una variazione del -3.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 159.38 e ad un massimo di 163.70.
Segui le dinamiche di Micron Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MU News
Intervallo Giornaliero
159.38 163.70
Intervallo Annuale
61.54 170.45
- Chiusura Precedente
- 168.89
- Apertura
- 162.75
- Bid
- 162.73
- Ask
- 163.03
- Minimo
- 159.38
- Massimo
- 163.70
- Volume
- 71.052 K
- Variazione giornaliera
- -3.65%
- Variazione Mensile
- 40.45%
- Variazione Semestrale
- 83.85%
- Variazione Annuale
- 57.38%
20 settembre, sabato