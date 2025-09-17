Währungen / MU
MU: Micron Technology Inc
168.89 USD 8.90 (5.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MU hat sich für heute um 5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.60 bis zu einem Hoch von 170.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Micron Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
162.60 170.45
Jahresspanne
61.54 170.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 159.99
- Eröffnung
- 163.07
- Bid
- 168.89
- Ask
- 169.19
- Tief
- 162.60
- Hoch
- 170.45
- Volumen
- 64.042 K
- Tagesänderung
- 5.56%
- Monatsänderung
- 45.77%
- 6-Monatsänderung
- 90.81%
- Jahresänderung
- 63.34%
