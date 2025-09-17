KurseKategorien
MU: Micron Technology Inc

168.89 USD 8.90 (5.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MU hat sich für heute um 5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 162.60 bis zu einem Hoch von 170.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Micron Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
162.60 170.45
Jahresspanne
61.54 170.45
Vorheriger Schlusskurs
159.99
Eröffnung
163.07
Bid
168.89
Ask
169.19
Tief
162.60
Hoch
170.45
Volumen
64.042 K
Tagesänderung
5.56%
Monatsänderung
45.77%
6-Monatsänderung
90.81%
Jahresänderung
63.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K