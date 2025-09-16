Moedas / MU
MU: Micron Technology Inc
159.99 USD 1.17 (0.74%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MU para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 155.26 e o mais alto foi 160.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Micron Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MU Notícias
Wedbush eleva preço-alvo das ações da Micron Technology para US$ 200 com perspectiva positiva para o ciclo de memória
Morgan Stanley eleva ações da Macronix de "abaixo da média" para "acima da média"
Preço-alvo da Micron Technology elevado para US$ 200 por Susquehanna
Preço-alvo da Micron Technology elevado para US$ 180 pela Wolfe Research
Faixa diária
155.26 160.59
Faixa anual
61.54 160.59
- Fechamento anterior
- 158.82
- Open
- 157.38
- Bid
- 159.99
- Ask
- 160.29
- Low
- 155.26
- High
- 160.59
- Volume
- 46.755 K
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 38.09%
- Mudança de 6 meses
- 80.76%
- Mudança anual
- 54.73%
