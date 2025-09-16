Divisas / MU
MU: Micron Technology Inc
159.99 USD 1.17 (0.74%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MU de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 155.26, mientras que el máximo ha alcanzado 160.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Micron Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MU News
Rango diario
155.26 160.59
Rango anual
61.54 160.59
- Cierres anteriores
- 158.82
- Open
- 157.38
- Bid
- 159.99
- Ask
- 160.29
- Low
- 155.26
- High
- 160.59
- Volumen
- 46.755 K
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 38.09%
- Cambio a 6 meses
- 80.76%
- Cambio anual
- 54.73%
