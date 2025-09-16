CotizacionesSecciones
MU: Micron Technology Inc

159.99 USD 1.17 (0.74%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MU de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 155.26, mientras que el máximo ha alcanzado 160.59.

Rango diario
155.26 160.59
Rango anual
61.54 160.59
Cierres anteriores
158.82
Open
157.38
Bid
159.99
Ask
160.29
Low
155.26
High
160.59
Volumen
46.755 K
Cambio diario
0.74%
Cambio mensual
38.09%
Cambio a 6 meses
80.76%
Cambio anual
54.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B