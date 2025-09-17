Dövizler / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.50 USD 0.04 (0.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRK fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.00 ve Yüksek fiyatı olarak 82.40 aralığında işlem gördü.
Merck & Company Inc (new) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MRK haberleri
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Year’s Biggest Deal Could Yield a Record Payout for Bank of America
- What Is Considered a Good Stock Dividend? 3 Healthcare Stocks That Fit the Bill
- Xencor: Bispecific Antibody Program Takes Shape With Q4 2025 Data Release (NASDAQ:XNCR)
- Can MRK's New Drugs Drive Long-Term Growth Amid Looming Keytruda LOE?
- Can Bristol Myers Squibb's Restructuring Program Boost Earnings Growth?
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- Merck & Co., Inc. (MRK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Avrupa düzenleyicisi Merck’in RSV antikorunu onay için tavsiye etti
- European regulator recommends approval of Merck’s RSV antibody
- Merck’in KEYTRUDA ilacı yeni uygulama yolu ve endikasyon için olumlu CHMP görüşleri aldı
- Merck’s KEYTRUDA receives positive CHMP opinions for new administration route and indication
- Nanobiotix: Today's Data Readout For Radiation Therapy Enhances Bull Case (NASDAQ:NBTX)
- Alnylam, RNA müdahale terapilerini ilerletmek için genomik ittifaka katıldı
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- Lucid Capital Markets, Adagene hissesi için Alım tavsiyesi ile analize başladı
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- AbbVie ve Novo Nordisk’e Berenberg’den yükseltme, Lilly ve Merck’e düşürme
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- AstraZeneca: Fasenra, KOAH denemesinde ana hedefe ulaşamadı
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Berenberg, patent endişeleri nedeniyle Merck hissesini Tut’a düşürdü
Günlük aralık
81.00 82.40
Yıllık aralık
73.31 114.80
- Önceki kapanış
- 81.54
- Açılış
- 81.76
- Satış
- 81.50
- Alış
- 81.80
- Düşük
- 81.00
- Yüksek
- 82.40
- Hacim
- 18.018 K
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- -3.55%
- 6 aylık değişim
- -9.19%
- Yıllık değişim
- -28.48%
21 Eylül, Pazar