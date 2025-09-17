FiyatlarBölümler
Dövizler / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)

81.50 USD 0.04 (0.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MRK fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.00 ve Yüksek fiyatı olarak 82.40 aralığında işlem gördü.

Merck & Company Inc (new) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRK haberleri

Günlük aralık
81.00 82.40
Yıllık aralık
73.31 114.80
Önceki kapanış
81.54
Açılış
81.76
Satış
81.50
Alış
81.80
Düşük
81.00
Yüksek
82.40
Hacim
18.018 K
Günlük değişim
-0.05%
Aylık değişim
-3.55%
6 aylık değişim
-9.19%
Yıllık değişim
-28.48%
21 Eylül, Pazar