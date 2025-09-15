Divisas / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.15 USD 0.04 (0.05%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MRK de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.80, mientras que el máximo ha alcanzado 82.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Merck & Company Inc (new). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MRK News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- AbbVie y Novo reciben impulso de Berenberg mientras Lilly y Merck enfrentan rebajas
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- AstraZeneca: Fasenra no alcanza objetivo principal en ensayo de EPOC
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Berenberg rebaja la calificación de las acciones de Merck a Mantener en medio de preocupaciones por la patente de Keytruda
- Berenberg downgrades Merck stock rating to Hold amid Keytruda patent concerns
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Merck: Buy This Dividend Powerhouse While It's Cheap (NYSE:MRK)
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is Merck (MRK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- H.C. Wainwright reitera calificación de Compra para acciones de Summit Therapeutics
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Wall Street cierra verde tras avances en negociación EEUU-China y ante reunión de la Fed
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.11%
Rango diario
80.80 82.24
Rango anual
73.31 114.80
- Cierres anteriores
- 81.11
- Open
- 80.98
- Bid
- 81.15
- Ask
- 81.45
- Low
- 80.80
- High
- 82.24
- Volumen
- 19.294 K
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- -3.96%
- Cambio a 6 meses
- -9.58%
- Cambio anual
- -28.79%
