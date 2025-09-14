Moedas / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.15 USD 0.04 (0.05%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MRK para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.80 e o mais alto foi 82.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Merck & Company Inc (new). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MRK Notícias
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- Lazard nomeia Geoffrey Porges como diretor administrativo na área de saúde
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- AbbVie e Novo recebem impulso da Berenberg enquanto Lilly e Merck enfrentam rebaixamentos
- AstraZeneca diz que Fasenra não atinge objetivo principal em teste para DPOC
- Berenberg rebaixa classificação das ações da Merck para "Manter" em meio a preocupações com patente do Keytruda
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Merck: Buy This Dividend Powerhouse While It's Cheap (NYSE:MRK)
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is Merck (MRK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%
- Ação da Verona Pharma atinge máxima histórica de US$ 106,45
- FDA concede designação de terapia inovadora para raludotatug deruxtecan
- AstraZeneca cai 3% após relatos de pausa em expansão de £200 milhões em Cambridge
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
Faixa diária
80.80 82.24
Faixa anual
73.31 114.80
- Fechamento anterior
- 81.11
- Open
- 80.98
- Bid
- 81.15
- Ask
- 81.45
- Low
- 80.80
- High
- 82.24
- Volume
- 19.294 K
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- -3.96%
- Mudança de 6 meses
- -9.58%
- Mudança anual
- -28.79%
