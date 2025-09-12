Валюты / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.11 USD 0.08 (0.10%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRK за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.53, а максимальная — 81.47.
Следите за динамикой Merck & Company Inc (new). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MRK
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Merck: Buy This Dividend Powerhouse While It's Cheap (NYSE:MRK)
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is Merck (MRK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Summit Therapeutics
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,11%
- Акции Verona Pharma достигли исторического максимума в $106,45
- FDA предоставило статус прорывной терапии для ралудотатуг дерукстекана
- AstraZeneca падает на 3% на фоне сообщений о приостановке расширения в Кембридже на £200 млн
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Exclusive-AstraZeneca pauses $270 million investment in Britain
- Pfizer's Late-Stage Pipeline Fuels Long-Term Growth Prospects
- Merck's Exit Highlights UK Risks Losing Pharma Investment Amid Rising Costs - Merck & Co (NYSE:MRK)
- BMY-BioNTech Partnership: A Potential Catalyst for Long-Term Gains?
- Goldman Sachs начинает освещение акций Vaxcyte с нейтральным рейтингом
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
Дневной диапазон
80.53 81.47
Годовой диапазон
73.31 114.80
- Предыдущее закрытие
- 81.03
- Open
- 81.01
- Bid
- 81.11
- Ask
- 81.41
- Low
- 80.53
- High
- 81.47
- Объем
- 15.342 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -4.01%
- 6-месячное изменение
- -9.63%
- Годовое изменение
- -28.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.