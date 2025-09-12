货币 / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.11 USD 0.08 (0.10%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MRK汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点80.53和高点81.47进行交易。
关注Merck & Company Inc (new)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MRK新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Barclays给Summit Therapeutics股票首次评级为减持，担忧竞争压力
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- 贝伦贝格上调艾伯维和诺和诺德评级，下调礼来和默沙东评级
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- 贝伦伯格下调默沙东评级至"持有"，因凯特鲁达专利到期担忧
- Berenberg downgrades Merck stock rating to Hold amid Keytruda patent concerns
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Merck: Buy This Dividend Powerhouse While It's Cheap (NYSE:MRK)
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is Merck (MRK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Verona Pharma股价创历史新高达106.45 USD
- FDA授予raludotatug deruxtecan突破性疗法认定
- 阿斯利康因暂停2亿英镑剑桥扩建计划股价下跌3%
- 2 Healthcare Dividend Stocks to Buy and Hold
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.59%
日范围
80.53 81.47
年范围
73.31 114.80
- 前一天收盘价
- 81.03
- 开盘价
- 81.01
- 卖价
- 81.11
- 买价
- 81.41
- 最低价
- 80.53
- 最高价
- 81.47
- 交易量
- 15.342 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- -4.01%
- 6个月变化
- -9.63%
- 年变化
- -28.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值