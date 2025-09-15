通貨 / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.54 USD 0.39 (0.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRKの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり80.85の安値と81.68の高値で取引されました。
Merck & Company Inc (new)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRK News
1日のレンジ
80.85 81.68
1年のレンジ
73.31 114.80
- 以前の終値
- 81.15
- 始値
- 81.23
- 買値
- 81.54
- 買値
- 81.84
- 安値
- 80.85
- 高値
- 81.68
- 出来高
- 14.122 K
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- -3.50%
- 6ヶ月の変化
- -9.15%
- 1年の変化
- -28.45%
