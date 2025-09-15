クォートセクション
通貨 / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)

81.54 USD 0.39 (0.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MRKの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり80.85の安値と81.68の高値で取引されました。

Merck & Company Inc (new)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
80.85 81.68
1年のレンジ
73.31 114.80
以前の終値
81.15
始値
81.23
買値
81.54
買値
81.84
安値
80.85
高値
81.68
出来高
14.122 K
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
-3.50%
6ヶ月の変化
-9.15%
1年の変化
-28.45%
