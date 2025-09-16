CotationsSections
Devises / MRK
Retour à Actions

MRK: Merck & Company Inc (new)

81.50 USD 0.04 (0.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MRK a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.00 et à un maximum de 82.40.

Suivez la dynamique Merck & Company Inc (new). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRK Nouvelles

Range quotidien
81.00 82.40
Range Annuel
73.31 114.80
Clôture Précédente
81.54
Ouverture
81.76
Bid
81.50
Ask
81.80
Plus Bas
81.00
Plus Haut
82.40
Volume
18.018 K
Changement quotidien
-0.05%
Changement Mensuel
-3.55%
Changement à 6 Mois
-9.19%
Changement Annuel
-28.48%
20 septembre, samedi