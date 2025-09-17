Valute / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.50 USD 0.04 (0.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRK ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.00 e ad un massimo di 82.40.
Segui le dinamiche di Merck & Company Inc (new). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRK News
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Year’s Biggest Deal Could Yield a Record Payout for Bank of America
- What Is Considered a Good Stock Dividend? 3 Healthcare Stocks That Fit the Bill
- Xencor: Bispecific Antibody Program Takes Shape With Q4 2025 Data Release (NASDAQ:XNCR)
- Can MRK's New Drugs Drive Long-Term Growth Amid Looming Keytruda LOE?
- Can Bristol Myers Squibb's Restructuring Program Boost Earnings Growth?
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- Merck & Co., Inc. (MRK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- L’autorità europea raccomanda l’approvazione dell’anticorpo RSV di Merck
- European regulator recommends approval of Merck’s RSV antibody
- KEYTRUDA di Merck riceve pareri positivi dal CHMP per nuova via di somministrazione e indicazione
- Merck’s KEYTRUDA receives positive CHMP opinions for new administration route and indication
- Nanobiotix: Today's Data Readout For Radiation Therapy Enhances Bull Case (NASDAQ:NBTX)
- Alnylam entra nell’alleanza genomica per avanzare terapie di interferenza RNA
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- Lucid Capital Markets avvia la copertura sul titolo Adagene con rating Buy
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- AbbVie e Novo ottengono promozione da Berenberg mentre Lilly e Merck subiscono declassamenti
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- AstraZeneca: Fasenra non raggiunge l’obiettivo principale nello studio sulla BPCO
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Berenberg declassa il rating delle azioni Merck a Hold per preoccupazioni sul brevetto di Keytruda
Intervallo Giornaliero
81.00 82.40
Intervallo Annuale
73.31 114.80
- Chiusura Precedente
- 81.54
- Apertura
- 81.76
- Bid
- 81.50
- Ask
- 81.80
- Minimo
- 81.00
- Massimo
- 82.40
- Volume
- 18.018 K
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- -3.55%
- Variazione Semestrale
- -9.19%
- Variazione Annuale
- -28.48%
20 settembre, sabato