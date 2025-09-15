Währungen / MRK
MRK: Merck & Company Inc (new)
81.54 USD 0.39 (0.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRK hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.85 bis zu einem Hoch von 81.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Merck & Company Inc (new)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
80.85 81.68
Jahresspanne
73.31 114.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.15
- Eröffnung
- 81.23
- Bid
- 81.54
- Ask
- 81.84
- Tief
- 80.85
- Hoch
- 81.68
- Volumen
- 14.123 K
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- -3.50%
- 6-Monatsänderung
- -9.15%
- Jahresänderung
- -28.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K