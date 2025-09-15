KurseKategorien
MRK: Merck & Company Inc (new)

81.54 USD 0.39 (0.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRK hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.85 bis zu einem Hoch von 81.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Merck & Company Inc (new)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.85 81.68
Jahresspanne
73.31 114.80
Vorheriger Schlusskurs
81.15
Eröffnung
81.23
Bid
81.54
Ask
81.84
Tief
80.85
Hoch
81.68
Volumen
14.123 K
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
-3.50%
6-Monatsänderung
-9.15%
Jahresänderung
-28.45%
