FiyatlarBölümler
Dövizler / MRCY
Geri dön - Hisse senetleri

MRCY: Mercury Systems Inc

75.77 USD 1.33 (1.73%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MRCY fiyatı bugün -1.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.63 ve Yüksek fiyatı olarak 78.69 aralığında işlem gördü.

Mercury Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRCY haberleri

Günlük aralık
75.63 78.69
Yıllık aralık
32.32 78.69
Önceki kapanış
77.10
Açılış
77.71
Satış
75.77
Alış
76.07
Düşük
75.63
Yüksek
78.69
Hacim
1.906 K
Günlük değişim
-1.73%
Aylık değişim
13.72%
6 aylık değişim
78.49%
Yıllık değişim
105.51%
21 Eylül, Pazar