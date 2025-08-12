Moedas / MRCY
MRCY: Mercury Systems Inc
74.25 USD 0.43 (0.58%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MRCY para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.66 e o mais alto foi 74.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Mercury Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRCY Notícias
Faixa diária
73.66 74.63
Faixa anual
32.32 75.69
- Fechamento anterior
- 73.82
- Open
- 74.41
- Bid
- 74.25
- Ask
- 74.55
- Low
- 73.66
- High
- 74.63
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- 11.44%
- Mudança de 6 meses
- 74.91%
- Mudança anual
- 101.38%
