통화 / MRCY
MRCY: Mercury Systems Inc
75.77 USD 1.33 (1.73%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRCY 환율이 오늘 -1.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 75.63이고 고가는 78.69이었습니다.
Mercury Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
75.63 78.69
년간 변동
32.32 78.69
- 이전 종가
- 77.10
- 시가
- 77.71
- Bid
- 75.77
- Ask
- 76.07
- 저가
- 75.63
- 고가
- 78.69
- 볼륨
- 1.906 K
- 일일 변동
- -1.73%
- 월 변동
- 13.72%
- 6개월 변동
- 78.49%
- 년간 변동율
- 105.51%
