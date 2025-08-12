CotizacionesSecciones
MRCY
MRCY: Mercury Systems Inc

73.82 USD 0.77 (1.03%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MRCY de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.34, mientras que el máximo ha alcanzado 75.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Mercury Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
72.34 75.50
Rango anual
32.32 75.50
Cierres anteriores
74.59
Open
73.00
Bid
73.82
Ask
74.12
Low
72.34
High
75.50
Volumen
1.941 K
Cambio diario
-1.03%
Cambio mensual
10.79%
Cambio a 6 meses
73.90%
Cambio anual
100.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B